Doar bacterii identificate? Alexandru Rafila, despre holeră Vibrionul de holera a fost depistat in probe de apa pe plaja Vadul lui Voda, de pe malul Nistrului, dupa cum se știe. In acest context, ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a facut o precizare. El a menționat ca nu sunt cazuri de holera, doar bacterii identificate in ape reziduale. „Nu sunt cazuri de holera. Doar bacterii identificate in ape reziduale. Nu e cazul de restricții”, a declarat ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, potrivit DCMedical. DSP Suceava a sporit atenția la triajul epidemiologic in taberele de refugiați, verifica riguros respectarea regulilor igienico-sanitare din aceste… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

