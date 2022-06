Stiri pe aceeasi tema

- Intervenție de urgența in aceasta dupa amiaza in Parcul Mare din municipiul Baia Mare dupa ce unui minor in varsta de 16 ani i s-a facut rau. Amicii lui au sunat la 112 și au cerut ajutor. Un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanța Maramureș s-a deplasat imediat la fața locului. Adolescentul a…

- Doua accidente de circulație s-au produs in același timp pe doua strazi din Baia Mare. Un scuterist a fost acroșat de o autoutilitara in apropiere de intersecția strazii Margeanului, cu bulevardul București. La fața locului s-a deplasat un echipaj al poliției și un echipaj medical. UPTDATE: Scuteristul…

- Armata braziliana s-a trezit in mijlocul unei controverse aprinse dupa ce un deputat a dezvaluit luni achizitia a 35.000 de tablete de Viagra pentru militari, starnind zeci de comentarii sarcastice pe retelele de socializare, relateaza AFP luni, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile vineri, 1 aprilie, pana la ora 14.00, in Baia Mare, pe strazile Privighetorii, Dealul Crucii, din cauza unui branșament defect. Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizarii apei potabile…

- Recent, in secția Neonatologie a Spitalului Judetean de Urgenta „Dr. Constantin Opris”, Baia Mare a avut loc Trainingul in Terapie Intensiva Neonatala. In cadrul acestui training s-a prezentat importanța poziționarii nou-nascuților din Terapie Intensiva și prematuri – pentru o mai buna acomodare la…

- Sambata, 26 martie, a fost semnalat un accident de circulație e Centura din Baia Mare. Șoferul unui autoturism marca Volkswagen a parasit carosabilul, ajungand in șanț. Din fericire, nu a existat nici o victima. Mașina a ramas acolo de multe zile, devenind subiect de discuții pe rețelele de socializare.…

- Doi tineri din doua sate vecine s-au agresat reciproc in plina strada in Baia Mare, sub privirile ingrozite ale trecatorilor. Oamenii au sunat la 112 și au cerut ajutorul Poliției. Cei doi tineri se cunosc și sunt din sate vecine, Berința respectiv Carpiniș. Astfel, conform primelor informații, reiese…

- Reprezentantii VItal anunta intreruperea furnizarii apei potabile joi, 10 martie, in intervalul orar 09.00-14.00, in Baia Mare, pe str. Culturii nr. 7A, str. Gordanului nr.9, unde au loc lucrari de reparații. Tot joi, in intervalul orar 09.00 – 13.00 raman fara apa la robinete locuitorii de pe str.…