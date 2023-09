Forța neașteptata a economiei americane va susține ritmul de creștere la nivel mondial in acest an, insa declinul Europei și incetinirea economiei chineze influențeaza perspectivele pentru anul viitor, a declarat Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE). Dupa o creștere de 3,3% in 2022, produsul intern brut mondial va avansa cu 3% in acest an. […] The post Doar America susține creșterea economica globala. UE și China pedaleaza in gol first appeared on Ziarul National .