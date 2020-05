Stiri pe aceeasi tema

- La 4 mai 2020, la nivelul județului Prahova sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica 82 persoane aflate in autoizolare la domiciliu, dintre care trei la Campina. In carantina instituționalizata se afla, in prezent, 247 de persoane. La nivelul județului Prahova sunt 70 de persoane confirmate…

- Pana astazi, 27 aprilie, in județul Mureș au fost confirmate 407 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). autoizolare Potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Mureș, la aceasta data, in județul Mureș, sunt 1.505 persoane aflate in autoizolare la domiciliu,…

- La 25 aprilie 2020, la nivelul județului Prahova sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica 305 persoane aflate in autoizolare la domiciliu, dintre care 16 sunt in Campina. In carantina instituționalizata se afla, in prezent, 269 de persoane. La nivelul județului Prahova sunt 58 de persoane…

- Situația la nivel județean – Instituția Prefectului Vrancea In județul Vrancea, in data de 17 aprilie 2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 304 persoane aflate in auto-izolare la domiciliu, iar in carantina instituționalizata se afla 224 persoane, iar 600 in carantina la…

- Situația la nivelul județului Vrancea – Instituția Prefectului, județul Vrancea : In județul Vrancea, in data de 11 aprilie 2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 2043 persoane aflate in auto-izolare la domiciliu, iar in carantina instituționalizata se afla 389 persoane,…

- 109 persoane sunt in carantina, in Teleorman; alte 3.035 sunt izolate la domiciliu in Eveniment / on 29/03/2020 at 15:37 / 3.035 teleormaneni sunt izolați la domiciliu, la nivelul județului, și monitorizați pasiv de Direcția de Sanatate Publica, potrivit celei mai recente informari a autoritaților.…

- In seara zilei de 19 martie, Directia de Sanatate Publica din Calarasi a fost notificata despre existanta unui caz de infectie cu COVID-19 pe raza judesului Ialomita. Tanara confirmata pozitiv are domiciliul in judetul Calarasi, ea fiind in vizita la rude pe data de 15 martie.