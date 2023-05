Doar 9% dintre britanici mai cred că Brexitul a fost un succes decât un eșec Numai 9% dintre britanici considera acum Brexitul mai mult un succes decat un esec, indica un sondaj YouGov, informeaza luni PA Media/dpa. In schimb, 62% descriu Brexitul ca fiind mai degraba un esec. Potrivit companiei de sondare a opiniei publice, asa-numitul ‘Bregret’ a urcat la noi cifre record, in timp ce numarul britanicilor care spun ca a fost corect sa se voteze pentru iesirea din Uniunea Europeana in 2016 a coborat la cel mai scazut nivel, 31%. Un procent aproape dublu, 56%, spun ca a fost un gest gresit. Cifrele sugereaza ca multi oameni sunt de acord cu Nigel Farage – fostul lider al… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

