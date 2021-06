Stiri pe aceeasi tema

- Incidența la nivelul județului a ajuns astfel la 0,02 la suta, iar in acest moment nu mai exista niciun pacient internat la ATI. Datele in ceea ce privește evoluția situației epidemiologice la Buzau sunt in continuare incurajatoare, astazi fiind o noua zi in care nu s-a reportat nici un caz nou confirmat…

- Bistrița a intrat in scenariul verde! Incidența in municipiul Bistrița a scazut sub pragul de 1,5 cazuri /1000 locuitori, a anunțat in aceasta dupa-amiaza Prefectura Bistrița-Nasaud. Conform Hotararii Comitetului Județean pentru Situații de Urgența nr. 116/04.05.2021, incepand de maine, 05 mai 2021,…

- Doar trei cazuri noi de coronavirus au fost depistate in județul Gorj. Incidența este 0,40 de cazuri la mia de locuitori in ultimele doua saptamani. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 110 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata; 9106 persoane confirmate…

- Județul Gorj se afla pe primul loc la nivel național, la egalitate cu Suceava, cu incidența Covid cea mai scazuta. Este vorba de 0,67 cazuri la mia de locuitori in ultimele doua saptamani. In Gorj mai sunt opt localitați in scenariul galben, din cele 70. Sunt și 17 localitați care nu inregistreaza cazuri…

- Municipiul Cluj-Napoca a ajuns la o rata a incidenței de 8.01 infectari cu COVID-19 la mia de locuitori. Orașul a depașit pragul de 7,50 la care se impun noile masuri pe durata întregii saptamâni. În momentul în…

- Municipiul Cluj-Napoca a ajuns la o rata a incidenței de 7.76 infectari cu COVID-19 la mia de locuitori. Orașul a depașit pragul de 7,50 la care se impun noile masuri pe durata întregii saptamâni. În momentul în…

- Ocna Mureș a inregistrat o incidența de 7,51 de cazuri noi inregistrate la mia de locuitori in ultimele doua saptamani. Anunțul a fost facut luni, de catre reprezentanții DSP Alba. Numarul de cazuri active a ajuns la 105. In aceasta situație, potrivit reglementarilor naționale, circulația in intervalul…

- Alte 6.115 cazuri noi de COVID-19 au fost raportate in ultimele 24 de ore, in urma a 41.982 de teste, potrivit datelor furnizate joi de Grupul de Comunicare Strategica. In total, de la debutul pandemiei in Romania au fost raportate 958.918 de imbolnaviri. In ultima zi au decedat alte 136 de persoane,…