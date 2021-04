Stiri pe aceeasi tema

- Doua femei din Gorj au murit din cauza coronavirusului. Au fost confirmate alte 30 noi cazuri de imbolnavire. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 405 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata; 8.850 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 8.211 persoane…

- In Timiș au fost inregistrate 233 de noi cazuri de infectare cu coronavirus, in ultimele 24 de ore. Direcția de Sanatate Publica anunța ca au fost prelucrate 2.285 de teste, dintre care 440 de teste rapide. Situația epidemiologica, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția de…

- In cursul zilei de ieri au fost carantinate, in județul Timiș, 399 de persoane și au intrat in izolare 324 persoane. Situația epidemiologica, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Timiș, arata ca au fost confirmate 377 de noi infectari cu COVID-19 in ultimele…

- Inca un deces din cauza COVID a fost inregistrat in județul Gorj. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 876 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata; 7.497 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 6.834 persoane sunt vindecate, externate și la domiciliu,…

- De la ultima raportare, la nivel national au fost infectate cu Sars-Cov-2 alte 2.830 persoane, fiind efectuate doar 12.941 de teste RT-PCR si 4.550 de teste rapide. In sectiile de Terapie Intensiva sunt internati 1.006 de pacienti. Pana astazi, 28 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate…

- Pana astazi, 25 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 791.971 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID ndash; 19 . Sunt 165 de cazuri la Constanta Pana astazi, 25 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 791.971 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus…

- Județul Gorj inregistreaza inca 24 de cazuri noi de coronavirus. Incidența este de 0,77 cazuri la mia de locuitori in ultimele doua saptamani. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 701 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata și 5.638 de persoane confirmate…

- In județul Gorj au fost inregistrate in ultimele 24 de ore 24 de noi cazuri de COVID 19. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 849 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata;5519 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 5119 persoane sunt vindecate, externate…