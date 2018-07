Numarul total al leoparzilor de Amur care traiesc in prezent in salbaticie, in China si Rusia, este de doar 84 de exemplare, estimeaza oamenii de stiinta din cadrul unei echipe internationale, citati de UPI. Acesti leoparzi traiesc in regiunea Primorie din sudul Rusiei si in provincia Jilin din China, iar existenta lor este extrem de periclitata. Estimarea recenta fost publicata in jurnalul Conservation Letters de oameni de stiinta din China, Rusia si Statele Unite. Cercetatorii si-au dat mana pentru a colecta informatii obtinute cu ajutorul camerelor-capcana montate de ambele parti ale frontierei.…