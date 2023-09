Doar 8,130 milioane dintre români muncesc Rata de ocupare a populatiei in varsta de munca (15-64 ani) a fost de 63%, in trimestrul II al anului, in crestere fata de trimestrul anterior, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). In trimestrul II 2023, rata de ocupare a populatiei in varsta de 20-64 ani a fost de 68,7%. In trimestrul II 2023, populatia activa a Romaniei era de 8,127 milioane persoane, din care 7,689 milioane persoane erau ocupate si 437.400 persoane erau someri. „Rata de ocupare a populatiei in varsta de munca (15-64 ani) a fost in trimestrul II al anului 2023, de 63%, in crestere cu 0,1… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rata somajului a coborat in trimestrul 2 (T2) la 5,4%, la nivel national, cel mai ridicat nivel fiind in randul tinerilor pana in 24 de ani, respectiv 21,2%. Rata de ocupare a populatiei in varsta de munca (15-64 ani) a crescut in T2/2023 la 63%, in crestere cu 0,1 puncte procentuale fata de T1/2023,…

- Rata de ocupare a populatiei in varsta de munca (15-64 ani) a fost de 63%, in trimestrul II al anului, in crestere fata de trimestrul anterior, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). In trimestrul II 2023, rata de ocupare a populatiei in varsta de 20-64 ani a fost…

- ”Rata de ocupare a populatiei in varsta de munca (15-64 ani) a fost in trimestrul II al anului 2023, de 63%, in crestere cu 0,1 puncte procentuale fata de trimestrul I 2023. Gradul de ocupare a fost mai mare la barbati (71,4% fata de 54,5% la femei) si la persoanele din mediul urban (68,6% fata de 56,9%…

- Produsul Intern Brut, pe serie bruta, estimat pentru trimestrul I 2023 a fost de 318,557 miliarde lei preturi curente, in crestere – in termeni reali – cu 2,4% fata de trimestrul I 2022, arata datele provizorii publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). Pe date ajustate sezonier,…

- Rata somajului in luna mai 2023 a fost de 5,5%, in scadere cu 0,1 puncte procentuale fata de cea inregistrata in luna aprilie 2023 (5,6%), arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS), potrivit news.ro.”Rata somajului in luna mai 2023 a fost de 5,5%, in scadere cu 0,1…