Doar 730 de mii de romani au primit voucherele de 250 lei, care au fost și incarcate, astfel ca ele pot fi utilizate pentru achiziționarea de alimente. Pana la acest moment, au avut emise 1,6 milioane de carduri sociale, a anunțat ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș. Ajutorul de la Guvern ar trebui sa ajunga la 2,5 milioane de persoane. Ministerul Fondurilor Europene mai are la dispoziție doua saptamani pentru a incheia procesul de tehnic prin care banii ajung pe carduri. „Sunt 250 de lei pe care ii acordam in cele 4 tranșe care se cunosc in spațiul public. Pana ieri am avut emise 1,6…