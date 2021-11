Stiri pe aceeasi tema

- Incidenta COVID-19 creste vertiginos in Portugalia, in ciuda vaccinarii de aproape 90%. Situatia pandemiei COVID-19 in Portugalia ”s-a agravat in ultima saptamana”, a atentionat joi, 28 octombrie, ministrul portughez al Sanatatii, Marta Temido. Rata de incidenta a ajuns la 94 de infectari la 100.000…

- Joi, coordonatorul campaniei de vaccinare a primit a treia doza de vaccin anti-Covid. Romania ESTE in situația Italiei! Valeriu Gheorghița, apel catre romani: „Fiecare om care se vaccineza da posibilitatea unui loc la spital. Va rog sa aveți incredere in medici” Intrebat despre refuzul parinților de…

- In data de 6 octombrie 2021, conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista 1486 de paturi de ATI destinate pacienților COVID-19. In București sunt avizate de DSP 313 paturi de ATI pentru pacienții de COVID-19. De asemenea, la nivel național exista o rezerva…

- Raed Arafat anunța aseara suspendaresa internariloc pacienților care nu au urgențe. ”Aplicam și noi aceasta masura. Nu mai internam, dar nici NU externam pe nimeni!” a declarat managerul SJUB, Gabriel Lazany. Șefului DSU, Raed Arafat, a anunțat aseara ca: S-a emis un ordin pe 30 de zile care prevede…

- Medicul Valeriu Gheorghița a transmis, miercuri, in cadrul unei conferințe de presa la Ministerul Educației, ca situația in care Romania se afla acum, cu peste 11.000 de cazuri noi de Covid și peste 200 de decese pe zi, este o situație de neacceptat in condițiile in care avem la dispoziție patru tipuri…

- Copiii cu varste cuprinse intre 12 și 15 ani au fost vaccinați doar in proporție de 5%, in timp ce la categoria de virsta 16-19 ani rata de acoperire vaccinala ajunge la 20%. Coordonatorul campaniei de...

- Pana astazi, 5 septembrie 2021, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.106.008 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.242 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19),…