- Peste 120 de persoane au fost arestate in Arabia Saudita pentru implicarea lor intr-o escrocherie vizand schimbarea ilegala a datelor legate de statutul de vaccinare si de contaminare, informeaza joi agentia de presa oficiala SPA, relateaza AFP. Acest anunt intervine cu cateva zile inainte…

- Un muncitor de la ferma Bin Salman sta in mijlocul trandafirilor proaspat culeși din Damascena (Damask). In orașul Taif din vestul saudit, petalele de trandafir sunt folosite la producerea apei de trandafiri și a uleiului. In fiecare primavara, trandafirii infloresc in Taif, transformand vastul peisaj…