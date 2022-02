Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 18 februarie, a avut loc proba scrisa pentru concursul de directori de școli, etapa a doua. Rezultatele inainte de contestații au fost afișate de cele mai multe dintre inspectoratele școlare județene, potrivit unui articol publicat de edupedu.ro. De aceasta data, listele sunt in format anonimizat,…

- Dintre candidații care s-au prezentat la proba scrisa din cadrul celei de-a doua sesiuni a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitațile de invațamant preuniversitar de stat, 71,67% au obținut note de trecere, potrivit datelor transmise de ministrul Educației,…

- 18 cadre didactice au picat proba scrisa a concursului de ocupare a posturilor vacante de director și director adjunct din unitațile de invațamant preuniversitar de stat, sesiunea 2022, proba ce a avut loc vineri, 18 februarie 2022, la Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza" ...

- REZULTATE concurs directori de școli 2022 in ALBA: NOTELE la proba scrisa. Cați candidați au fost admiși La Alba Iulia și in țara s-a desașurat vineri proba scrisa in cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de directori de școli. In Alba, au fost 61 de candidați. Sunt 87 de posturi scoase la concurs,…

- Vineri, 18 februarie 2022, incepand cu ora 10:00, se va desfașura proba scrisa din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitațile de invațamant preuniversitar de stat din județul Botoșani, sesiunea ianuarie-aprilie 2022.

- Concursul pentru directori de școli 2022 in ALBA: Vineri, proba scrisa. 61 de candidați susțin examenul – reguli și condiții Vineri, 18 februarie, 61 de candidați la posturile de directori de școli din Alba, in cadrul concursului organizat in acest an, susțin proba scrisa, alaturi de colegi din țara.…

- In urma etapei de evaluare a candidaturilor depuse pe platforma informatica dedicata pentru sesiunea ianuarie-aprilie 2022 a Concursului de director și director adjunct in unitațile de invațamant de stat, in județul Bacau au fost admise 112 dosare, din 113 depuse. Un dosar a fost respins intrucat candidatul…

- Social 18 candidați respinși in faza de depunere a dosarelor pentru concursul de directori de școli februarie 3, 2022 10:15 18 candidați din cei 69 care s-au inscris in cea de-a doua sesiune a concursului pentru directori/directori adjuncți de școli (ianuarie – aprilie 2022), au fost respinși, potrivit…