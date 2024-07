Stiri pe aceeasi tema

- Avocata Violeta Gașițoi a facut mai multe recomandari pentru persoanele care sunt victime ale violenței domestice, cum sa scape de abuzator. „Exista cazuri foarte grave, cand victima este total controlata de agresor, cui suna, ce mesaje scrie sau primește și nu poate apela dupa ajutor. In acest caz,…

- UPDATE Ministrul Justitiei Alina Gorghiu a declarat ca „«Sfaturile» IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, date la un post de radio unei femei care se plangea ca sotul o abuzeaza psihologic reprezinta o dovada crasa de lipsa de respect si de empatie pentru victimele violentei de orice tip, dar mai ales…

- Studiu realizat de Asociația ANAIS, cu sprijinul Raiffeisen Bank Romania Asociația ANAIS anunța rezultatele unui studiu care analizeaza violența economica impotriva femeilor victime ale violenței domestice din regiunea București-Ilfov. Cercetarea calitativa, realizata cu sprijinul Raiffeisen Bank Romania,…

- Prahova – printre judetele unde au fost emise cele mai multe ordine de protectie In primele 4 luni ale acestui an, la nivel național, polițiștii au emis 4.006 ordine de protecție provizorii, 1.651 dintre acestea fiind transformate in ordine de protecție de instanțele de judecata. In aceeași perioada,…

- 4.000 de ordine de protectie provizorii au fost emise de politisti in primele patru luni din acest an, iar mai mult de 1.600 au fost transformate in ordine de protectie in instanta. De la inceputul lui 2024 si pana la finalul lunii trecute, au fost mai bine de 38.000 de interventii la cazuri de violenta…

- La data de 21 mai a.c., politistii Serviciului Siguranta Scolara si Prevenirea Criminalitatii impreuna cu politistii Sectiei 2 Politie Constanta au desfasurat activitati de prevenire a violentei domestice, in randul persoanelor vulnerabile, in cartierul "Henri Coanda" din municipiul Constanta, in cadrul…

- Masuri suplimentare pentru protectia și sprijinul victimelor violentei domestice, adoptate de Senat Masuri suplimentare pentru protectia și sprijinul victimelor violentei domestice. Senatul a adoptat marți, in calitate de prim for sesizat, o propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii…

- „In ultimii 6 ani au fost peste 288.000 de plangeri pentru violenta domestica si violuri in cuplu. Peste 100.000 de fapte de violenta domestica sesizate numai pentru anul trecut … Iar statistica pe anul in curs ne arata ca situatia ramane grava. In primele 3 luni din 2024, numarul faptelor penale in…