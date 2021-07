Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile de sanatate publica au identificat, la nivel national, 50 de zone de imbaiere, dintre care 49 sunt localizate la Marea Neagra, iar una in orasul Tulcea, informeaza, luni, Administratia Nationala "Apele Romane" (ANAR).

- La nivel national, autoritatile de sanatate publica au identificat 50 de zone de imbaiere. 49 sunt localizate la Marea Neagra de la Gura Portitei la Vama Veche , iar una este in orasul Tulcea lacul Ciuperca . Odata cu cresterea temperaturilor si a disconfortului termic, puteti practica inotul sau va…

- Autoritatile de sanatate publica au identificat, la nivel national, 50 de zone de imbaiere, dintre care 49 sunt localizate la Marea Neagra, iar una in orasul Tulcea, informeaza Administratia Nationala "Apele Romane" (ANAR), pe propria pagina de Facebook. Datele…

- Mai multe localitați din Romania, inclusiv Bucureștiul, au simțit efectele ciclonului din Marea Neagra, care a adus vineri furtuni și ploi puternice, ce au provocat viituri, inundații, dar și pierderi de vieți omenești. Iar pericolul nu a trecut, fiind așteptate sambata noi reprize de vreme severa.…

- Comisia Europeana a intrerupt plațile din programul ITI Delta Dunarii, mecanismul european de peste 1,1 miliarde de euro, care ar fi trebuit sa fie cheltuiți pentru dezvoltarea comunitaților din Tulcea și Delta Dunarii. Comisia Europeana susține ca autoritațile romane investigheaza modul in care au…

- Romania a ajuns la un surplus de doze de vaccin anti-COVID, din cauza interesului scazut al populației pentru imunizare, astfel ca autoritațile au decis sa ceara suspendarea livrarii unor loturi și inchiderea unor centre de vaccinare. Potrivit secretarului de stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu,…

- Romania nu știe cați morți de COVID-19 are! Este concluzia desprinsa din raportul Ministerului Sanatații cu privire la diferențele raportate in platformele care au fost folosite pentru a raporta decesele pacienților infectați cu SARS CoV 2. Membrii comisiei care a intocmit acest raport au concluzionat…

- Autoritatile din judetul Hunedoara vor deschide, in premiera, primul centru de vaccinare in care populatia va putea fi imunizata direct in masina, in parcarea unui mall din municipiul Deva. Circuitele si spatiile necesare urmeaza sa fie amenajate pe patru fluxuri de lucru. “Este o idee la care lucram…