- In cadrul campaniei „Vaccineaza-te, protejeaza-i pe cei dragi” asociația Centrul de Resurse pentru Regenerare Urbana, in cadrul programului de sanatate „Centrul Mobil de Medicina Comunitara Banat” a organizat, duminica, un centru mobil de imunizare la Padurea Verde. Format dintr-un ansamblu de trei…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 6.856 de vaccinuri: 149 Moderna, 1.238 AstraZeneca, 539 Johnson&Johnson și 4.930 Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 33 de vaccinuri, iar in cadrul etapei a II-a s-au administrat 799 de vaccinuri. De asemenea,…

- Silviu Iordache, prefectul de Buzau, și-a adus prietenii motocicliști sa se imunizeze, la inaugurarea primului punct de vaccinare drive-thru din oraș, a scris Știri de Buzau . Centrul amenajat in parcarea unui supermarket are doua fluxuri de vaccinare iar serul folosit este cel de la Pfizer. Membrii…

- Primele persoane care s-au vaccinat in centrul drive through de la Buzau au asteptat in parcare inca inainte de deschiderea acestuia, iar pe langa persoanele aflate in masini au venit si zeci de motociclisti. Pe motocicleta a ajuns si prefectul de Buzau, Silviu Iordache, vaccinat deja in urma cu…

- 300 de oameni au fost imunizati anti Covid in prima zi de vaccinare fara programare prealabila, la punctul de la Spitalul Militar Craiova. Campania de vaccinare cu prezentare directa, doar cu buletinul, continua in toate spitalele militare din tara si se va incheia marti, 11 mai. Centrul de vaccinare…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 4.076 vaccinuri (310 Moderna); (588 AstraZeneca) și restul Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-a administrat un numar de 84 vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, la nivelul județului Timiș,…

- Comitetul de coordonare a vaccinarii a transmis, marti seara, ca sunt peste 1.5 milioane de persoane vaccinate, iar ”campania de vaccinare merge bine”. ”Campania de vaccinare merge bine! 1.5 milioane persoane vaccinate”, a transmis, marti seara, CNCAV. Citește și: Cand interesul de…

- Corpul de control al premierului face verificari la Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) in urma mai multor atacuri informatice produse in weekend. Ar fi vorba despre platforma de programare la vaccinare, transmite Digi 24. STIRIPESURSE.RO informa anterior ca o alerta de atac cibernetic…