Doar 5 localități din județ au mai rămas libere de Covid-19 Doar 5 localitați din cele 114 din județul Suceava mai sunt fara nici un caz de Covid-19 in evoluție. Conform distribuției cazurilor pe unitați administrativ teritoriale, 13 au cate un caz in evoluție, 33 au sub cinci cazuri in evoluție, 28 au sub zece cazuri in evoluție, iar 35 au peste zece ... Citeste articolul mai departe pe monitorulsv.ro…

