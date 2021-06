Mai putin de jumatate dintre europeni se declara "multumiti" de actiunile intreprinse de UE pentru a lupta impotriva pandemiei si a consecintelor sale economice, potrivit unui sondaj publicat joi, noteaza AFP preluat de agerpres. Aproximativ 26.700 de persoane au fost chestionate in cele 27 de state membre pentru acest Eurobarometru al Parlamentului European, destinat sa masoare starea de opinie a continentului in momentul in care se accelereaza campaniile de vaccinare, demarate sub egida Bruxellesului.

Potrivit sondajului, opt din zece europeni au auzit de masurile luate de Uniunea Europeana…