Stiri pe aceeasi tema

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 47 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 321 teste, dintre care 79 au fost teste rapide. Numarul de persoane confirmate cu COVID-19 in ultimele 24 de ore pe localitati: Boldur 1; Dumbravița 1; Giarmata 2; Giroc 4; Gottlob 1; Livezile…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 46 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 528 de teste, dintre care 162 de teste rapide. Numarul de persoane confirmate cu COVID-19 in ultimele 24 de ore pe localitati: BELINȚ 1, CENAD 1, DUDESTII NOI 1, DUDESTII VECHI 1, DUMBRAVITA 2,…

- Ieri au fost carantinate, in județ, 166 de persoane și au intrat in izolare alte 170. Situația epidemiologica, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Timiș, arata ca sunt 89 de noi infectari cu COVID-19 in ultimele 24 de ore. Numarul de persoane confirmate…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 377 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2. Un numar foarte mare de cazuri s-a inegistrat la Giroc. Au fost efectuate 2.574 teste, dintre care 737 de teste rapide. Rata de infectare a crescut la 5,99, dupa ce in ziua precedent a fost 5,90. Numarul de persoane…

- Miercuri, 10 martie, 37 de localitați din Timiș au rata de infectare cu noul coronavirus de peste 3 cazuri la mia de locuitori. Cea mai mare rata de infectare din județ este in localitatea Manaștiur – 13,80 cazuri/1.000 de locuitori. Lugojul se afla printre cele 25 de localitați…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 354 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 2.469 de teste, dintre care 412 de teste rapide. Numarul de infectari este putin mai mic decat in ziua precedenta, in conditile in care s-au facut mai multe teste. Din nou multe cazuri au fost confirmate…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, alte 412 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 2.211 teste, dintre care 454 de teste rapide. Din nou cazuri foarte multe au fost inregistrate in Timisoara si comunele periurbane Giroc si Dumbravita. Rata de infectare a crescut in continuare,…

- Au fost depistate in ultimele 24 de ore 2.419 cazuri de coronavirus la nivel național, dupa efectuarea a 16.645 de teste. In Timiș sunt 235 de cazuri noi, cele mai multe la nivel național dupa București. 52 de decese sunt raportate la nivel național de sambata pana duminica.