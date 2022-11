Stiri pe aceeasi tema

- Ultimii doi ani și jumatate au adus multe schimbari in viața de angajat. Pe langa flexibilitatea la job, munca de la distanța a creat angajaților și un context favorabil pentru a prelua proiecte sau joburi extra și pentru a-și suplimenta astfel veniturile. Peste 20% dintre cei care au lucrat remote…

- Angajatii romani s-au concentrat cel mai mult in acest an pe cresterea veniturilor pentru a face fata scumpirilor (25%), pe gasirea unui nou job (20%) si pe dezvoltarea profesionala in cadrul pozitiei actuale (13%), potrivit unui sondaj realizat de o platforma de recrutare online. „Daca 2021 poate fi…

- Am vazut cu toții rapoarte despre angajați buni care parasesc rapid companiile in acest mediu post-pandemic, dominat de o criza economica. Cu siguranța, nu este vorba doar de un program de lucru flexibil. In 2020, marea majoritate a oamenilor s-au agațat de locurilor lor de munca și, mulți dintre…

- “Ceea ce angajatii asteapta de la angajator este sa aiba un rol mai activ in felul in care acestia ii ajuta pe fiecare dintre ei. In acelasi timp, ei cer o flexibilitate mai mare de la diversi angajatori. Flexibilitatea este, de exemplu, atunci cand vrei sa mergi la birou, sa ai la indemana un mod mai…

- Bancile daneze distribuie paturi pentru a ajuta personalul sa faca fața temperaturilor mai scazute la birou, ca o consecința a masurilor introduse pentru reducerea consumului de energie, scrie Bloomberg. Țara nordica limiteaza incalzirea la 19 grade Celsius in cladirile guvernamentale…

- Mai mult de jumatate (53%) dintre tinerii generatiei Z si 45% dintre Millennials ar alege castigarea unui venit mai mare, care sa le asigure mentinerea stilului de viata confortabil si lipsit de griji, versus mai multe zile de concediu, potrivit unui sondaj al platformei de recrutare online BestJobs.…

- ”Daca anii anteriori au adus angajatilor provocari sociale si sanitare, anul acesta a venit cu incercari financiare care au pus sub lupa capacitatea romanilor de a-si gestiona eficient bugetul. Dupa cresteri succesive ale inflatiei si sub impactul crizei energetice, 80% dintre angajatii romani au inceput…

- Cursuri pentru bugetari: unii la Mamaia și Venus, alții online, la birou. Cum iși specializeaza angajații, primariile din Alba Primariile orașelor din județul Alba s-au ferit in acest an sa iși trimita angajații la cursuri la mare, cu o excepție, cea de la Alba Iulia. Majoritatea bugetarilor au facut…