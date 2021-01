Doar 4 din 10 români reușesc să pună bani de-o parte în pandemie Astfel, studiul „Digitalizarea sistemului bancar in perceptia romanilor" realizat in luna decembrie 2020 mai arata ca barbatii si persoanele care locuiesc in mediul urban reusesc in mai mare masura sa economiseasca in timpul pandemiei."Daca ar dispune de o suma mare de bani si ar dori sa economiseasca, 28% dintre romani i-ar investi in educatia proprie sau a membrilor familiei, 23% dintre respondenti ar depune banii la banca, 16% ar avea initiative antreprenoriale si 10% ar cumpara valuta, restul fiind utilizati in diverse scopuri. Doar 9% dintre respondenti ar tine banii la saltea", sustin autorii… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Perioada de pandemie pare favorabila economisirii, dar mai mulți oameni reușeau sa puna bani deoparte inainte de criza sanitara decat in pandemie, dupa cum arata studiul Digitalizarea sistemului bancar in percepția romanilor realizat in luna decembrie 2020 de Institutul Roman pentru Evaluare și Strategie…

- Aproximativ patru din zece romani reusesc sa faca economii (39%) in perioada pandemiei, in conditiile in care, inainte de pandemie, intr-o luna obisnuita, doua treimi dintre respondenti (68%) reuseau sa economiseasca, releva un studiu realizat de Institutul Roman pentru Evaluare si Strategie (IRES),…

- ”In perioada pandemiei, aproximativ patru din zece romani reusesc sa faca economii (39%), in conditiile in care inainte de pandemie, intr-o luna obisnuita, doua treimi dintre respondenti (68%) reuseau sa economiseasca”, releva Studiul Digitalizarea sistemului bancar in perceptia romanilor realizat in…

- Daca ar dispune de o suma mare de bani și ar dori sa economiseasca, 28% dintre români i-ar investi în educația proprie sau a membrilor familiei, 23% dintre respondenți ar depune banii la banca, 16% ar avea inițiative antreprenoriale și 10% ar cumpara valuta, restul fiind utilizați în…

- Miercuri seara s-a incheiat cea de-a patra zi din campania de vaccinare impotriva COVID-19 in Romania, dar aproape jumatate din populația țarii spune ca nu s-ar vaccina, scrie site-ul Europa FM.Potrivit unui sondaj IMAS, realizat la comanda Europa FM, 45,7% dintre respondenți nu s-ar vaccina impotriva…

- In total, 56,3% din cei 13.356 de profesori respondenți la un sondaj au spus ca nu sunt de acord sa se vaccineze impotriva COVID-19, iar 43,2% spun ca iși doresc sa revina la școala și sa predea fața in fața inainte de inceperea campaniei de vaccinare, precizeaza g4media . Sondajul a fost realizat de…

- Ceva mai bine de 40% dintre locuințele existente in Romania se incalzesc cu combustibil solid, lemne și carbune, utilizand sobe cu randament scazut, se arata in Proiectul de Ordonanța de urgența a Guvernului pentru aprobarea Strategiei energetice a Romaniei 2020-2030, cu perspectiva anului 2050. Daca…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a evoluat in scadere pe majoritatea indicilor in sedinta de marti, iar rulajul se cifra la 16,11 milioane de lei (3,31 milioane euro) dupa o ora si 20 de minute de la debutul tranzactiilor, noteaza Agerpres. Indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide…