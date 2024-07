Doar 39% dintre romanii chestionati sunt multumiti de sistemul public de sanatate. La acest capitol, Romania ocupa pozitia 17 din cele 23 de tari evaluate, arata studiul STADA Health Report 2024, lansat marți in țara noastra. Potrivit STADA Health Report 2024, accesul la consultatii medicale, standardul serviciilor medicale, deficitul de personal si neincrederea generala in […] The post Doar 39% dintre romani sunt mulțumiți de sistemul public de sanatate! appeared first on Puterea.ro .