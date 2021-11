Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 1 septembrie, 11 noiembrie, perioada care se suprapune valului IV al pandemiei au fost testate 104.532 persoane (1.452 media zilnica), fiind depistate ”pozitiv” la infecția cu virusul SARS- CoV – 2 un numar de 12.233 persoane (in medie 170 zilnic). Dintre persoanele diagnosticate Covid-19,…

- Prefectura Suceava a transmis ca in in ultimele 24 de ore, in spitalele din județ au fost internate 36 persoane suspecte de infecție cu Covid – 19, in același interval de timp fiind externate 36 persoane. In aceeași perioada au decedat 7 persoane ca urmare a infecției cu Covid – 19. Totalul persoanelor…

- In cursul zilei de astazi, totalul persoanelor internate și diagnosticate cu Covid-19 in spitalele din județul Suceava este de 496, iar numarul persoanelor suspecte de Covid-19 este de 34. Prefectura Suceava a informat ca in județ, in ultimele 24 de ore au fost internate 49 persoane suspecte de infecție…

- La nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate 62 persoane suspecte de infecție cu Covid – 19, in același interval de timp fiind externate 76 persoane. Din totalul celor 610 pacienți internați in Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 261 pacienți sunt diagnosticați…

- Prefectura Suceava a transmis ca in cursul zilei de astazi, in spitalele din județ totalul persoanelor internate și diagnosticate cu Covid-19 la nivelul județului Suceava este de 693, iar numarul persoanelor suspecte de Covid-19 este de 33. In total, in spitalele sucevene mai sunt disponibile doar 57…

- Prefectura Suceava a transmis ca astazi, conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica Suceava, la nivelul județului Suceava se inregistreaza un numar de 23577 de persoane declarate vindecate. La nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate 23 persoane suspecte de…

- Prefectura Suceava a informat ca in cursul zilei de astazi, totalul persoanelor internate și diagnosticate cu Covid-19 la nivelul județului este de 58 iar numarul persoanelor suspecte de Covid-19 este de 12. In ultimele 24 de ore au fost internate 7 persoane suspecte de infecție cu Covid – 19, in același…

- Astazi dimineața, in spitalele sucevene erau internate 54 de persoane diagnosticate cu COVID și alte 19 suspecte de infecția cu noul coronavirus. Din totalul celor 558 pacienți internați in Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 32 pacienți sunt diagnosticați cu Covid-19, 12 pacienți…