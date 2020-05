Doar 24 de cazuri noi de coronavirus în județul Suceava Creșterea cazurilor noi de coronavirus de la o zi la alta din județul Suceava este in continuare redusa. De vineri și pana sambata, in judetul Suceava s-au inregistrat doar 24 de cazuri noi de persoane care au fost confirmate cu noul coronavirus. La raportarea oficiala de sambata, pana in momentul de fața in județ au […] Citeste articolul mai departe pe svnews.ro…

Sursa articol si foto: svnews.ro

