- IT&C s-a evidențiat in peisajul sectoarelor din economia naționala printr-o dinamica ridicata a valorii adaugate brute in ultimii ani, pe fondul implementarii RevoluțieiDigitale și mai ales in contextul pandemiei, arata Andrei Radulescu, Director Analiza

- Marius Budai, ministrul Muncii, a susținut o conferința de presa, azi, la Neptun, unde a vorbit despre creșterea salariului minim pe economie, dar și a pensiilor. Noutatea este ca de data aceasta, ministrul a menționat și de anumite premii pe care ar urma sa le acorde elevilor care fac performanțe la…

- ROMANIA. Valoarea fondului de ajutor de stat va crește de la 6,38 miliarde lei la 7,37 miliarde lei, calificandu-se investițiile de cel puțin 1 milion de euro in industria alimentara, producerea materialelor de construcții, producerea de piese auto și industria hartiei! Creșterea cu un miliard de lei…

- Guvernul vrea sa aprobe joi suplimentarea cu un miliard de lei a bugetului schemei de ajutor de stat pentru investițiile cu impact major in economie, de la 6,38 miliarde de lei in prezent la 7,38 miliarde de lei. Motivul: 192 de cereri de finanțare depuse recent de investitori, in domenii precum industria…

- „Multe ineptii astazi in spatiul public despre economie, preturi, dobanzi etc. Nimeni nu isi asuma nimic. Doua lucruri certe: 1. Inflatia ramane mare mult timp si are cauze interne. 2. Dobanzile vor continua sa creasca”, a scris Florin Citu, marti pe Facebook. El a adaugat ca „cheltuielile de la…

- CARAȘ-SEVERIN – Noul echipament medical a fost deja pus in funcțiune, achiziția sa fiind scoasa la mezat in martie, pentru 650.000 de lei, administrația județului batand palma pentru 583.100 de lei. De fapt, in urma a trei achiziții facute de județ pentru spital, de anul acesta, economisirea s-a rotunjit…

- Economie 43 de contribuabili din Teleorman, verificați in luna iunie de inspecția fiscala iulie 20, 2022 11:34 In realizarea atribuțiilor stabilite prin Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, structurile de inspecție fiscala din cadrul AJFP Teleorman au verificat in luna iunie 2022…

- Marcel Cristian Voia, profesor la Facultatea de Drept, Economie și Gestiune din cadrul Universitații din Orleans a susținut la UAV workshop-ul „ Introducere in sfera monedelor virtuale”. Este cel de al treilea workshop organizat de UAV și susținut de Ministerul Educației in care studenții au avut șansa…