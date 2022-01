Stiri pe aceeasi tema

- Trei sferturi din furnizorii de gaze pentru clientii casnici au iesit din piata, a informat Dumitru Chisalita, presedintele Asociatiei Energia Inteligenta, precizand ca au ramas doar 20, din cei 80 care erau anul trecut.

- PENALITAȚI maxime pentru consumatori, la rezilierea contractului. Ce COMISOANE percep furnizorii de energie, potrivit noii legi Modificarile din legea energiei prevad, printre altele, și penalizarea consumatorilor casnici. Furnizorii de energie le pot percepe anumite comisioane consumatorilor casnici,…

- Modul in care a fost conceputa Legea plafonarii pretului gazelor va aduce o concetrare a pietii in mana unui numar extrem de mic de furnizori eliminand speranta a unor preturi corecte la gaze in anii urmatori, considera Dumitru Chisalita, presedintele Asociatiei Energia Inteligenta.

- Circa 5,5 milioane de consumatori casnici de energie electrica, care nu au trecut in piata concurentiala, urmeaza sa primeasca notificari privind cresterea pretului energiei la 1 ianuarie 2022, transmite Dumitru Chisalita, presedintele Asociatiei Romania Inteligenta (AEI). Potrivit acestuia, cresterea…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat ca prețul propus pentru o gigacalorie de energie termica ar urma sa creasca de la 164 de lei la 280 de lei, cu tot cu TVA, majorarea fiind de 70,9%. In cazul in care tariful va fi adoptat de Consiliul General, facturile bucureștenilor la intreținere…

- Legea plafonarii prețurilor la gaz și electricitate trebuia sa aduca costuri mai mici pentru consumatori incepand cu luna noiembrie 2021 numai ca in decembrie aceștia trebuie sa achite contravaloarea a doua luni de consum. Vinovate de aceasta situație sunt instituțiile de stat care nu au aplicat legea…

- Legea privind plafonarea prețurilor la energie electrica și gaze a intrat in vigoare la 1 noiembrie, odata cu noile niveluri privind compensarea facturilor , insa prețurile raman la niveluri ridicate pe bursele de profil. Facturile pot fi reduse insa și printr-o serie de trucuri care ne ajuta sa facem…

- In marile orase (Bucuresti, Timisoara, Constanta etc.) in urma cu 10 ani s-a instaurat o schema de compensare pentru a ajuta consumatorii de energie termica sa nu aiba probleme de cu plata facturilor, aminteste Dumitru Chisalita, presedintele Asociatiei Energia Inteligenta.