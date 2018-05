Doar 2 din 10 angajatori au modificat contractele salariaților după transferul contribuțiilor Au trecut 5 luni de cand Guvernul a adoptat ordonanța prin care contribuțiile sociale au trecut direct in sarcina angajatului, insa nici pana acum nu a fost adoptata legea pentru aceste masuri. S-au creat incertitudini in mediul de afaceri, iar multi patroni au ales sa nu mareasca salariile, ci sa ofere bonusuri pana cand parlamentarii vor lua decizia finala in acest sens. Potrivit ministerului Muncii, doar 20 la suta dintre contractele de munca sunt, deocamdata,... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat despre afirmatia premierului Dancila potrivit careia analiza la Pilonul II se face la Ministerul Muncii, nu la Ministerul de Finante, Teodorovici a replicat: “Se lucreaza la Ministerul Muncii, impreuna cu alte ministere, Finante si alte institutii implicate, cei de la ASF si nu numai”.Ministrul…

- Contribuțiile la pilonul II de pensii se suspenda. Propunerea apare intr-un proiect postat pe site-ul Executivului, la capitolul Program Legislativ 2018. Masura ar urma sa intre in vigoare de la 1 iulie 2018 și va fi valabila pana la sfarșitul anului. UPDATE: Pilonul II, in perioada 1 iulie – 31 decembrie,…

- Consiliul Investitorilor Straini a transmis miercuri premierului Viorica Dancila, ministrului Finantelor Eugen Teodorovici si presedintilor celor doua camere ale Parlamentului, Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea, o scrisoare deschisa prin care-si exprima nemultuimirea fata de neadoptarea Legii…

- Presedintele Klaus Iohannis a atentionat Guvernul, la intalnirea cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, asupra faptului ca, dupa primele trei luni de aplicare, efectele noii legislatii privind salarizarea personalului platit din fonduri publice arata ca legea se afla…

- Incep controale privind transferul contributiilor, iar avertismentul vine de la Inspectia Muncii. Verificarile vor avea loc dupa 31 martie, data la care expira termenul in care modificarile aduse contractelor de munca pot fi notificate la Registrul de Evidenta a Salariatilor.

- De ce este important: Guvernul a mutat integral contribuțiile la pensie și sanatate in sarcina angajatului de la 1 ianuarie, dar nu a impus creșterea salariului brut decat in ceea ce privește salariile minime. Daca angajatorul nu marește salariul pentru a compensa, fara sa aiba un cost in plus, salariatul…

- Avertisment dur al ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu. In direct la Romania TV, aceasta le-a transmis angajatorilor ca Guvernul nu renunta la revolutia fiscala si acestia trebuie sa modifice contractele angajatilor pana la 31 martie.Citește și: La „Rabla” NU va mai fi acceptata orice…

- „Am avut discutii cu cei din mediul privat si m-am bucurat ca mi-au dat dreptate si ca nu au scazut salariile nete la angajati, ci au ramas ca si anul trecut, sau au fost cresteri oarecare", a declarat, luni, Lia Olguta Vasilescu, dupa o intalnire cu reprezentantii CNSLR Fratia. Potrivit ministrului,…