- Raportandu-ne la incidența epidemiologica din data de 21 mai 2021, la nivelul județului Iași, dintr-un total de 98 de unitați teritorial administrative, 93 sunt in scenariul 1 (verde) și 5 in scenariul 2 (galben). Incidența cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 1/1.000…

- Deoarece rata de infectare cu coronavirus a scazut sub 1 caz la mia de locuitori in cateva localitați de vineri și pana astazi, 18 mai, scenariile pentru școli au fost actualizate. De maine, 20 mai, mai sunt in scenariul galben doar 39 de școli din 14 localitați, fața de 53 de școli care de luni au…

- DOCUMENT| Livezile si Salciua scapa de restricțiile suplimentare. Cut trece in scenariul galben, iar Blandiana in cel verde: Decizia CJSU Luand in dezbatere rata de incidența cumulata la 14 zile a cazurilor de COVID–19, la nivelul tuturor unitaților administrativ–teritoriale din județ, transmisa Comitetului…

- Orașul Broșteni intra pentru 14 zile incepand din data de 11 aprilie in scenariul roșu dupa ce rata de infectare cu noul coronavirus a crescut la 3,7 cazuri la mia de louitori. Hotararea a fost luata astazi de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența intrunit in ședința extraordinara online. CJSU…

- DOCUMENT| Orașul Cugir și comunele Galda de Jos și Hoparta intra in scenariul GALBEN. Masuri pentru urmatoarele 14 zile stabilite de CJSU In urma ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, s-a dispus trecerea in scenariul galben a orașului Cugir și a comunelor Galda de Jos și Hoparta.…

- Primarul orașului Sebeș, Dorin Nistor, solicita revenirea la scenariul galben. In prezent, orașul se afla in scenariul roșu, deși in ultimele șase zile rata de infectare a fost sub 3 la mia de locuitori. Este nedrept pentru elevi și pentru activitațile economice, susține edilul șef. Primarul…

- Unitațile de invațamant din Bihor au propus spre avizarea Inspectoratului Școlar Județean și a Direcției pentru Sanatate Publica Bihor și spre aprobare Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Bihor scenariile dupa care vor funcționa in perioada 15 - 19 martie 2021.