Doar 16% dintre hotelurile din România au depăşit gradul de ocupare de 80% (sondaj) Doar 16% dintre hotelieri anunta un grad de ocupare mai mare de 80% in unitatile lor, semn ca romanii inca mai pot gasi disponibilitati la o varietate de cazari din Romania, se arata intr-un sondaj realizat de o platforma de rezervari online. „Desi suntem in plin sezon estival, inca avem disponibilitati la cazari din toata Romania, inclusiv pe litoral, cea mai cautata destinatie a verii. Momentul coincide si cu acordarea voucherelor de vacanta pe 2022, o masura care ii va ajuta pe beneficiarii lor sa se bucure de sejururi la preturi accesibile. Merita mentionat si faptul ca cei care inca au vouchere… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

