- Echipajele SMURD din zona PTF Siret și a municipiului Radauți au acordat in ultimele 24 de ore asistența medicala pentru 23 persoane refugiate, 12 dintre acestea fiind transportate la spital, informeaza Prefectura Suceava. In alta ordine idei, cele 16 autospeciale de transport (microbuze) ale unitaților…

- In cele doua tabere mobile de asistența umanitara instalate pe stadionul din Siret sunt cazați 192 de cetațeni ucraineni. Anunțul a fost facut astazi, la Siret, de ministrul de Interne, Lucian Bode, dupa o vizita efectuata la fața locului, alaturi de comisarul european Ylva Johansson, responsabil pentru…

- La ora 15:30, in tabara mobila de pe stadionul din orașul Siret, erau cazate peste 120 de persoane, venite din Ucraina, informeaza ISU Suceava. Acestea sunt cazate temporar, pana ce vor fi transportate catre alte locații. The post 120 de cetațeni ucraineni in tabara mobila de la Siret first appeared…

- ISU Suceava anunța ca au demarat operațiunile de montare a celei de-a doua tabere. Tabara va fi amplasata tot pe stadionulș din Sirfet și va avea ceeași capacitate ca și prima adica de 201 locuri. The post Au demarat operațiunile de montare a celei de-a doua tabere pentru refugiați la Siret first appeared…

- Prefectura Suceava a transmis ca in ultimele 24 de ore, prin punctul de trecere al frontierei Siret au intrat in județul Suceava aproximativ 4.800 de cetațeni ucraineni care se refugiaza in Romania din cauza razboiului. Prefectul județului, Alexandru Moldovan a amintit ca Inspectoratul pentru Situații…

- Duminica dimineața, tabara mobila din orașul Siret a inceput sa gazduiasca cetațeni sosiți din Ucraina. ISU Suceava a transmis ca aceștia vor ramane cazați aici temporar, pana la identificarea altor spații de cazare. Primele 41 de persoane au fost aduse cu microbuzele pompierilor militari, din zona…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Suceava a montat, astazi, tabara mobila de refugiați din Ucraina de pe stadionul din Siret, care poate adaposti 201 de persoane. Purtatorul de cuvant al ISU Suceava, cpt. Alin Galeata, a declarat ca pentru furnizarea raspunsului eficient in sprijinul ...

- Pe stadionul din Siret a inceput montarea taberei mobile de refugiați. ISU Suceava a informat ca pentru furnizarea raspunsului eficient in sprijinul autoritaților din zonele de granița și implicit a cetațenilor ucraineni veniți in Romania, a fost operaționalizata astazi o tabara mobila in orașul Siret…