Doar 1.387 cazuri noi de coronavirus în ultimele 24 de ore la 4.352 de teste Un numar de 1.387 de noi cazuri de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, in urma efectuarii a 4.352 de teste la nivel national. Pana astazi, 26 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 613.760 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Un numar de 536.332 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.387 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

