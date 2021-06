Doar 1,3 miliarde de euro prin PNRR pentru IMM-uri

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana (CE) a anunțat ieri, 1 iunie, ca, potrivit estimarilor sale, in 2021 va emite obligațiuni pe termen lung in valoare de aproximativ 80 de miliarde euro, care vor fi completate cu titluri pe termen scurt („EU-Bills”) de pana la cateva zeci de miliarde pentru a acoperi restul cerințelor…

- Parlamentul European a adoptat, marți, Erasmus+, ediția pe 2021-2027 al a principalului program european pentru educație și tineret. Potrivit unui comunicat al instituției , acesta, despre care structurile europene apreciaza ca și-a demonstrat capacitatea de a intari identitatea europeana, va avea…

- Premierul Florin Citu a declarat, joi seara, ca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) este doar una din sursele de finantare pentru proiectele pe care Guvernul si le-a asumat. El a fost intrebat, la Digi 24, cu privire la deficitul bugetar, in contextul in care 13 miliarde…

- Compania de servicii financiare digitale Revolut se apropie de o noua finantare, care ar creste valoarea companiei la peste 10 miliarde de dolari, a relatat, sambata, Sky News, transmite Reuters.

- Valoarea totala a celor trei runde de finantare prin titluri de stat Fidelis derulate in ultimele noua luni de Ministerul Finantelor a ajuns la 6,1 miliarde de lei (aproape 1,3 miliarde de euro), potrivit unui comunicat al Bursei de la Bucuresti. Prin oferta de vanzare de titluri de stat pentru populatie…