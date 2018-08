Acordul de recunoaștere a vinovației reprezinta o alternativa pentru organele judiciare de a petrece mai puțin timp pentru a demonstra in instanța infracțiunile inculpaților. Totodata, inculpații beneficiaza de pedepse mai blande daca recunosc faptele penale pe care le-au comis. Statistica arata ca, in practica judiciara desfașurata in Ialomița, incheierea de acorduri de recunoaștere a vinovației este scazuta. Estimativ, doar 100 de astfel de proceduri au fost realizate in ultimul an și jumatate la nivelul județului. Cei care au beneficiat de aceasta prevedere legala au scapat insa de inchisoare...…