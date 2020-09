Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, sub autoritatea Instituției Prefectului, au fost desfasurate actiuni de verificare cu efective marite in zone aglomerate, centre comerciale, piețe, targuri și terase, dar si in mijloacele de transport in comun, cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de…

- De la inceputul pandemiei de coronavirus si pana luni, 6 iulie, un numar de 113 de cadre medicale au fost declarate pozitiv cu COVID-19, a informat conducerea Direcției de Sanatate publica Mureș. Dintre acestea, 110 s-au vindecat si externat, iar doua cadre medicale sunt ”cazuri noi depistate.” ”Cele…

- La nivelul județului au fost verificate 229 de societați comerciale și persoane fizice autorizate cu privire la respectarea regulilor impuse in starea de alerta. Doi operatori economici au fost depistați nerespectand masurile de diminuare a impactului riscurilor, cele doua societați fiind sancționate…

- Pana marți, 30 iunie, in județul Mureș au fost confirmate 736 de cazuri (cu 4 mai multe decat luni, 29 iunie) de persoane infectate cu virusul COVID-19 (coronavirus), 651 de persoane (cu 2 mai multe decat luni, 29 iunie) au fost declarate vindecate și externate, informeaza Biroul de presa al Instituției…