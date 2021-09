Stiri pe aceeasi tema

- Situația paturilor ATI, pentru pacienții cu COVID-19: NUMAI 10 sunt libere, la nivel național Situația paturilor ATI, pentru pacienții cu COVID-19: NUMAI 10 sunt libere, la nivel național In data de 26 septembrie 2021, conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista 1273 de…

- Sambata, in spitalele din Romania erau libere doar 12 paturi la terapie intensiva pentru pacientii cu COVID-19, fiind judete, precum Iasi, Cluj, Timis, Brasov, in care nu este disponibil niciun loc la ATI pentru persoanele infectate cu noul virus. Conform datelor existente in aplicatia alerte.ms, la…

- De la inceputul pandemiei pana in prezent, 85,9% din totalul deceselor au fost la persoane de peste 60 de ani, iar 94,5% aveau cel puțin o comorbiditate asociata.In doar doua saptamani, incepand cu 10 septembrie, numarul de cazuri confirmate a crescut de la 2.520 la 7.116, cu 5.388 de persoane confirmate…

- In data de 23 septembrie 2021, conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista 1212 de paturi de ATI destinate pacienților COVID-19. De asemenea, 1067 de paturi ATI sunt ocupate la nivelul intregii țari. In București sunt avizate de DSP 248 de paturi de ATI pentru pacienții…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca, miercuri, sunt libere 32 paturi ATI pentru pacientii bolnavi de COVID-19 in toata tara, fiind vorba despre alte paturi decat cele rezervate special pentru persoane cu anumite conditii medicale care sunt si confirmate cu SARS-COV-2. In Bucuresti sunt 5 paturi…

- Romania a depașit pragul de 700 de noi cazuri de COVID-19 și se apropie de un bilanț zilnic de 800. Alte 782 de cazuri noi de COVID-19 au fost raportate in ultimele 24 de ore, in urma a 40.125 de teste, conform datelor oficiale transmise marți. In total, de la debutul pandemiei, au fost raportate 1.092.122…

- In cursul dimineții de astazi, 24 august 2021, au mai fost confirmate inca 14 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 34.439. In intervalul 23.08.2021 (10:00) – 24.08.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 14 decese (8 barbați și 4 femei), ale unor pacienți…