10 paturi ATI pentru pacientii bolnavi de COVID-19 sunt libere la nivel national. In Bucuresti nu mai este niciun disponibil, conform datelor anuntate, duminica, de autoritati. ″In data de 26 septembrie 2021, conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista 1273 de paturi de ATI destinate pacienților COVID-19. De asemenea, 1220 de paturi ATI sunt ocupate la nivelul intregii țari. In București sunt avizate de DSP 266 de paturi de ATI pentru pacienții de COVID-19 La nivel național sunt libere 10 paturi ATI pentru pacienții bolnavi de COVID-19, altele decat cele rezervate…