Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, vineri seara, ca elevii care prezinta simptome de COVID-19 in timpul orelor de curs vor fi izolati pentru a-i proteja pe ceilalti, urmand ca unul dintre parinti sa fie chemat la scoala pentru a semna acordul in vederea testarii. Un astfel de formular…

- Ministerul Sanatații a publicat, vineri seara, formularul prin care parintii isi vor exprima consimtamantul ca elevii sa fie testati cu teste rapide antigen impotriva coronavirsului in scoli. "Recomandam parinților sa aduca din prima zi de școala formularul de consimțamant tiparit și semnat, pentru…

- Sorin Cimpeanu: Ministerul Educației nu poate asigura testarea COVID-19 a elevilor in școli pentru ca nu sunt medici suficienți. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat, luni, ca proiectul de testare COVID-19 a elevilor in școli nu poate fi derulat de instituția pe care o conduce, pentru ca…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, susține ca nu poate asigura testarea elevilor ce prezinta simptome COVID-19, pentru ca ministerul pe care il conduce nu dispune de suficienți medici pentru toate unitațile de invațamant din Romania. Sorin Cimpeanu spune ca sprijina proiectul propus de Ministerul…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat ca proiectul de testare Covid-19 a elevilor in școli nu poate fi derulat de instituția pe care o conduce, deoarece sunt prea puțini medici școlari pentru a putea susține aceasta campanie. Cimpeanu a precizat ca sunt doar 113 medici de medicina școlara…

- Sorin Cimpeanu a anunțat, la Realitatea PLUS, ca doua milioane de elevi vor reveni in sala de clasa pe 8 februarie in cazul in care riscul epidemiologic este scazut, adica in scenariul verde, „iar in cel roșu este vorba de aproape 1,4 milioane de elevi”.Potrivit deciziei luate joi dupa consultarea de…

- "Conform articolului 258, alineatul 7 din Legea Educatiei (...), delegarea directorilor, delegarea competentelor pentru conducerea institutiilor unitatilor de invatamant pana la data organizarii concursului, insa nu mai tarziu de inceperea anului scolar, revine inspectorilor generali din fiecare judet,…

- Toate școlile trebuie sa trimita catre inspectoratele școlare situația elevilor care dispun de tablete și situația profesorilor care au acces la internet și tehnologie, potrivit unei informari a Ministerului Educației semnata de ministrul Sorin Cimpeanu. De asemenea, pana pe 11 ianuarie, școlile trebuie…