- „Un cerc in care ajung doar anumite informatii selectate si nu ajung si informatii care ar pune cat de cat oamenii pe ganduri sa isi dea seama ca realitatea este mai complexa decat o vad ei” Alina Mungiu-Pippidi si-a exprimat, in direct pentru Stirile B1TV, ingrijorarea privind felul in care au ajuns…

- Riscul de mortalitate si dezvoltare a unui tip de cancer creste la acele persoane care consuma de-a lungul vietii lor mai mult de o bautura alcoolica pe zi, potrivit unui studiu publicat marti de revista de specialitate PLOS Medicine citata de EFE. Cercetatorii au analizat daca riscul de mortalitate,…

- Kanpur este o localitate cu 3 milioane de locuitori din nordul Indiei, unde poluarea trimite la spital un numar tot mai mare de persoane cu maladii pulmonare cronice si cancer, avand trista faima de a fi orasul cu cel mai poluat aer din lume, informeaza marti France Presse,

- Ashton Kutcher nu este doar un star de film. Actorul este de asemenea, un antreprenor care a ajutat la construirea succesului unor companii de renume dar si un filantrop respectat. Si probabil multi ar fi chiar surprinsi sa afle ca Ashton Kutcher face eforturi uriase pentru a combate traficul de fiinte…

- O echipa de oameni de stiinta a descoperit, in urma unui studiu realizat in Marea Britanie, de ce unele persoane cu pielea deschisa la culoare sufera arsuri solare in timp ce altele, care au aceeasi nuanta a tenului, se bronzeaza. In spatele acestui fenomen s-ar afla anumite gene, identificate de cercetatori,…

- Specialistul Nazila Saki vorbește despre epilarea cu laser! Reprezinta sau nu un risc? Dermatologul susține ca epilarea cu laser nu funcționeaza la fel de bine pe firele de par deschise la culoare, dar a spus si multe alte lucruri importante pentru femei.

- Doua femei și un barbat au fost gasiți morți intr-o locuința din orașul Florești. Corpurile neinsuflețite au fost depistate de o vecina și nu au urme de violența. Victimele au varste cuprinse intre 41 și 44 de ani, iar printre ele este și proprietara locuinței.