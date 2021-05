Doar 0,2% dintre cei care s-au vaccinat complet s-au mai infectat ulterior

Stiri pe aceeasi tema

- "Doar 0,2% dintre cei vaccinați cu ambele doze s-au mai infectat ulterior" FOTO: www.facebook.com/RoVaccinare. Doar 0,2% dintre cei care s-au vaccinat împotriva coronavirusului cu ambele doze de ser s-au mai infectat ulterior, spune președintele Comitetului Național de Coordonare a Vaccinarii,…

- Peste 3.000 de persoane s-au vaccinat in cadrul maratonului din Targu Mureș FOTO: RoVaccinare.ro. Peste 3.000 de persoane s-au vaccinat anti-COVID-19 pâna astazi la prânz, în cadrul maratonului organizat de Universitatea de Medicina din Târgu Mureș, chiar în…

- Rata de vaccinare impotriva COVID-19 in București a ajuns la aproape 25 % Centru de vaccinare anti-Covid din București. FOTO: Razvan Stancu. Rata de vaccinare împotriva COVID-19 a ajuns marți, 20 aprilie, la 23% în Capitala, a anunțat într-o conferința de presa coordonatorul…

- Va creste capacitatea de vaccinare in Romania Foto: https://www.facebook.com/ROVaccinare/ În România, capacitatea de vaccinare va creste saptamâna viitoare. Pentru început, de mâine, vor deveni functionale primele 20 de centre mobile. Acestea…

- Sunt persoane in Romania care s-au infectat cu noul coronavirus exact in intervalul dintre cele doua doze de vaccinare. Mulți se intreaba, in aceste condiții, in care trec deja prin boala, ce se intampla cu rapelul. Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, a oferit raspunsul.…

- Modificare a platformei de programare pentru vaccinare Dr. Valeriu Gheorghița, coordonator Campanie nationala de vaccinare anti-Covid. FOTO: gov.ro. Platforma de programare pentru vaccinul anti-COVID va fi modificata pentru a le arata celor înscriși pe listele de așteptare timpul estimat…

- Aproape 4.000 de romani s-au infectat cu SARS-CoV-2 dupa ce au primit prima doza de vaccin impotriva coronavirusului, iar alte 446 au facut COVID-19 dupa rapel. Coordonatorul campaniei de vaccinare, colonelul dr. Valeriu Gheorghița, a declarat masurile restrictive trebuie pastrate. Dupa prima doza de…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti-COVID-19, Valeriu Gheorghița, a declarat ca protecția completa impotriva coronavirusului se atinge dupa 7-14 zile de la a doua doza de vaccin, astfel ca persoanele care se vaccineaza nu trebuie sa se relaxeze prea devreme. „Persoanele diagnosticate…