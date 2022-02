Doamne, să nu mă omori, c-am iubit două surori… Desi, din primele randuri, sigur nu va va parea adecvat titlul textului de fata, va asigur – cum ar veni – cum va vad si cum ma vedeti, adica, sigur, cu titlu de certitudine, ca e. Potrivit. La obiect. Ba, chiar necesar. Doar rabdare sa aveti si, dupa caz, pe langa stacana de cafea, tutun, ca sa cititi tot. Ei, si dupa ce-am facut acest, zic eu trebuincios preambul, sa trec la textul care, dupa cum ati vazut, se numeste “Doamne, sa nu ma omori, c-am iubit doua surori”. Dimineata destul de cainoasa de februarie. Nu e zapada, insa apa la pompa din curte e inghețata. Ora 5.30. Destul de dimineata,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

