Doamne, iartă-mă! Paranghelie în bloc Doamne, iarta-ma si nu ma pedepsi, pe mine, pacatoasa! Care aveti linie directa cu Domnul, bagati, rogu-va, si pentru mine o rugaciune mica, acolo, sa ma ierte. O metanie, ceva. O inchinaciune. O vorba buna. Ce stiti, aia mai bisericosi, ca da bine. Caci, of, la greu pacat am cazut acum. Si acum, adica. Ce sa fac? Om sunt si ma iau gura si gandul pe dinainte. Doamne, iarta-ma, de pacatul comis! Zic, dar nu promit, cu mana pe rosul de la mop, ca nu mai fac. Nu mai cad prada, din prima, ispitei. Spun: piei drace, cand vine tentatia, si nu mai pacatuiesc! Pai, iote, cum ar zice o baba de la mine… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

