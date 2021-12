Stiri pe aceeasi tema

- La mulți ani tuturor celor care poarta numele Sfantului Apostol Andrei, cel Intai Chemat, Ocrotitorul Romaniei! Sfantul Andrei sa va ocroteasca! Fiul al Galileei si frate al lui Petru, dintre pescari in soborul Apostolilor intai ai fost chemat, Andrei cel minunat. Iar de la mormantul tau din Patras…

- Romania este o tara binecuvantata de Dumnezeu cu un popor credincios! Avem oameni deosebiți, o istorie deosebita, o credința. Sa ne rugam pentru bunastatea și binecuvantarea poporului nostru roman! Va plac aceste plaiuri? Va plac acesti munti? O, tarisoara mica, dar frumoasa.. Suntem un popor creștin…

- Suntem in plina viata duhovniceasca si, in acelasi timp, intampinam slavitul post al Nasterii Mantuitorului Iisus Hristos, post al bucuriei si intalnirii cu Hristos in pestera Betleemului din inima noastra. Postul, ca arma a ascultarii de Dumnezeu, este de o vechime cu Adam in Rai, cum spunea Sfantul…

- Lucian Blaga: “Dumnezeu fiind mister nu are nevoie de argumente stiintifice..” “Toata intelepciunea este de la Domnul si cu El este in veac. Nisipul marilor si picaturile ploii si zilele veacului, cine le va numara? Inaltimea cerului si latimea pamantului, si adancul si intelepciunea, cine le va cerceta?…

- Atunci cand crezi cu adevarat in Dumnezeu, nu mai trebuie sa fii lezat de ce unii vin și arunca cu noroi. Lasa-i sa iși puna intrebarea de ce te duci la biserica sau “Ce cauta aștia la pupat oase de oameni morți?”. Cand ai sa mergi și tu, și ai sa vezi de […] The post Parintele Calistrat – Invațați…

- Am ajuns ca sa traim si acele zile despre care apostolul Pavel scria : “Sa știți ca in zilele din urma vor fi vremuri grele. Caci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, laudaroși, trufași, hulitori, neascultatori de parinți, nemulțumitori, fara evlavie…” ( 2 Timotei 3, 1-5 ) si din care…

- „Toata nadejdea noastra spre tine o punem, Maica lui Dumnezeu; Pazeste-ne pe noi, sub sfant Acoperamantul tau!”. Astazi Biserica lui Hristos cea dreptmaritoare sarbatoreste Acoperamantul Maicii Domnului. Sarbatoare mare pentru Biserica lui Hristos si pentru tot crestinul. „Desfacand stralucitorul sau…

- “Sfantul Apostol Pavel pune ca “suntem impreuna-lucratori cu Dumnezeu” (I Cor. 3, 9). Deci nu lucreaza numai Dumnezeu, nu hotaraste numai Dumnezeu calea vietii noastre, ci suntem si noi chemati sa lucram alaturi de Dumnezeu pentru viata noastra. Altfel, ce rost ar mai avea ca Mantuitorul sa ne povatuiasca:…