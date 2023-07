Stiri pe aceeasi tema

- In vizita la Praga, dupa escala de o zi, joi, in Bulgaria, președintele ucrainean a sosit la Praga, unde a cerut ”onestitate” in relațiile Alianței Atlantice cu Ucraina și sprijin pentru invitarea Ucrainei de a adera la ea. Vizita are loc in preajma summitului crucial al NATO ce va avea loc saptamana…

- Intr-o conversație telefonica purtata marți, președintele francez Emmanuel Macron și-a exprimat sprijinul pentru omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, care solicita angajamente clare din partea NATO la viitorul summit al Alianței, care va avea loc la 11 și 12 iulie, potrivit Hotnews . „Președintele…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si-a exprimat sprijinul, in cadrul unei convorbiri telefonice, omologului sau ucrainean Volodimir Zelenski, care solicita angajamente clare din partea NATO la urmatorul summit al Aliantei din 11 si 12 iulie. „Presedintele Republicii si-a reiterat dorinta ca summitul…

- In opinia lui Hunor Kelemen, in opoziție iși gasește loc toata lumea care nu se afla la guvernare. Dupa cum a precizat, "in opoziție individul nu poate fi izolat, deoarece in cazul in care iși menține mesajele politice, are parte de comunitatea sa careia și le poate transmite, iar daca mai are și…

- Blocajul politic din Bulgaria ar putea fi rezolvat in curand prin aplicarea soluției romanești ”rotativa guvernamentala”. Maria Gabriel, din partea alianței GERB-UDF, și Nikolai Denkov, din partea alianței CC-DB, au anunțat luni, intr-o conferința de presa ca vor face impreuna un guvern de mare coaliție,…

- A inceput etapa bataliilor dintre cele trei echipe la Chefi la Cuțite. Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu se intrec pentru a caștiga marele trofeu al show-ului de la Antena 1, purtand culorile roșu, gri și negru, la fel ca in primul sezon al emisiunii. De ce s-au certat chefii. Scandal…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut joi sa primeasca un ”mesaj foarte clar” din partea NATO ca tara sa va putea intra in aceasta Alianta ”dupa razboi”, relateaza agentiile DPA si EFE, informeaza AGERPRES . „Suntem realisti. Stim ca nu vom intra in NATO in timpul razboiului, dar dorim sa…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski si-a reiterat, in discursul de joi seara, 20 aprilie, adresat compatriotilor, solicitarea ferma ca Ucraina sa primeasca invitatia de a adera la NATO la summitul de la Vilnius, din luna iulie, dupa ce in cursul zilei ii vorbise despre acest lucru si secretarului…