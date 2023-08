Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a facut, vineri, vizite angajatilor din mai multe institutii din subordine pentru a vedea conditiile in care lucreaza. La Trezorerie s-a dus cu cafea, dupa ce cu o zi inainte fusese invitat de catre angajatii institutiei. La ANAF Sector 3, angajatele dintr-un birou i-au aratat ca au birouri din 1997, printeaza […] The post „Doamne fereste”. Marcel Bolos și-a facut cruce cand a intrat intr-un birou ANAF din Capitala appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .