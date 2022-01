Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 43 de ani si fiica sa au fost retinute pentru ca efectuau activitati de estetica medicala, prin folosirea unor substante specifice, fara a detine atestate de studii care sa le confere competenta si fara a declara veniturile obtinute in urma acestor activitati.

