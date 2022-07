Stiri pe aceeasi tema

- Mai este doar o saptamana pana la marea finala, iar tensiunea deja se resimte in casa Mireasa - Capriciile Iubirii. Doamna Mioara a fost deranjata de atitudinea Giovani și susține ca aceasta este din ce in ce mai agitata, insa nu știe motivul pentru care are astfel de reacții acide.

- Chiar daca au planuri mari impreuna, o noua cearta a izbucnit intre Anda și Leo, in ediția de astazi de la Mireasa - Capriciile Iubirii. Din ce motiv s-a ajuns la o discuție in contradictoriu, dar și cum au reacționat concurenții din casa.

- Doamna Dana și doamna Mioara au ajuns din nou la cuțite! Cele doua și-au adresat mai multe acuzații și reproșuri in platoul Mireasa - Capriciile Iubirii, care au facut-o pe Gabriela Cristea sa izbucneasca. Prezentatoarea TV a fost la un pas de a le scoate pe acestea din emisiune din cauza cuvintelor…

- Relația dintre Valentin și Alina pare sa „scarțaie” din ce in ce mai mult in ultima vreme. Ce discuții au aparut intre cei doi concurenți in ediția de astazi de la Mireasa - Capriciile Iubirii. Cat de aproape sunt, de fapt, de desparțire.

- Doamna Mioara de la Mireasa sezon 5 a povestit care sunt problemele de acasa, de care reamintește mereu. Nu o data a spus ca Andrei ii pune pumnul in gura, așa cum pațește și cu soțul ei.

- In ediția din aceasta seara, in casa Mireasa - Capriciile Iubirii, tensiunea nu inceteaza sa apara. Doamna Dana a anunțat ca iși dorește sa paraseasca emisiunea. Iata de ce a luat aceasta decizie mama lui Leo!

- In ediția din seara aceasta de la Mireasa - Capriciile Iubirii, dragostea a plutit in aer la propriu! Dupa ce Yana și Andrei și-au oficializat relația, Larisa și Razvan pare sa fie urmatorul cuplu care face marele pas. Cei doi petrec din ce in ce mai mult timp impreuna. Iata ce au zis despre o posibila…

- Tavi Clonda a vorbit despre problemele de sanatate ale soției sale, dupa ce Gabriela Cristea a ajuns la spital și nu a putut fi prezenta la una dintre edițiile emisiunii pe care o modereaza, Mireasa - Capriciile Iubirii.