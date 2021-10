Doamna LULU, optzecista Cand, in februarie 2011, mi s-a nazarit sa infiintez o Cronica veche/noua, am fost uimit cat de repede si cu cata bucurie s-au strans-unit cronicarii, de pe unde se risipisera. Intre acestia, Doamna LULU, pe numele ei adevarat Virginia Burduja. Ascunsa uneori sub diverse pseudonime, mai cunoscut fiind cel in care conserva numele (voievodal) de-acasa: Aurora Dabija. Cronicarisem impreuna vreo 20 de ani, dumneaei insa, blocata fiind la mantinela corecturii, rareori evada (cu vreo recenzioara, un reportajel) in paginile revistei. A trebuit sa vina o revolutie, ca s-o scoata din rabdari si din camaruta… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

