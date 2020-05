Doamna din tramvai

Acum un an, pe vremea cand inca mai puteam circula cu totii in transportul public, un prieten de-al nostru ne-a povestit cum s-a ridicat repede de pe scaun in tramvaiul plin ochi pentru a-i oferi locul unei doamne mai in varsta care venea gafaind de la piata. "Mare greseala am facut", ne-a povestit el dupa aceea. "Imediat ce am invitat-o sa stea in locul meu, doamna s-a inrosit si a inceput sa racneasca de ne-am spe (...)