Doamna Daniela s-a saturat de comportamentul Adelinei, astfel ca i-a dat un ultimatum in ceea ce o privește, ba chiar i-a spus in fața ca nu se mai simte atat de apropiata de ea, ba chiar nepotrivita pentru fiul sau, Alin. In replica, Adelina se simte foarte prost vazand ca soacra ei nu o mai are la suflet.