- In ediția din aceasta seara la Mireasa - Capriciile iubirii, Cosmin și Miruna au avut parte de cateva momente tensionate. Cei doi au avut parte de o vacanța frumoasa impreuna, iar acum, planurile pare ca s-au schimbat.

- Simona Gherghe le-a dat o veste minunata celor 6 cupluri din casa Mireasa. Roxana și Paul, Miruna și Cosmin, Gabriela și Valentin, Alex și Raluca, Inga și Andrei, Deni și Viorel vor avea parte de un eveniment care nu s-a mai intamplat in istoria show-ului matrimonial.

- Valentin, Gabriela, Miruna, Cosmin, Alex, Raluca, Deni, Viorel au reușit sa intre in Cabina Telefonica. Ela și Petrica, alaturi de Larisa, au fost cei care au dat start-ul probei grele. In sezonul 6 s-a batut recordul. Ultimii doi concurenți au rezistat 9:45 ore.

- Baieții au purtat o discuție clara in care au marturisit ca in prima seara in Turcia, inainte sa le fie luate telefoanele, s-au strans și au facut o ințelegere. Se pare ca Sebaidin, Paul, Cosmin și Viorel au decis atunci sa lase de la ei daca vor resimți tensiuni.

- Cearta in casa Mireasa! In ediția de astazi a emisiunii Mireasa - Capriciile iubirii, Valentin și Miruna au avut un schimb de replici taioase dupa ce concurenta a spus ca cererile in casatorie ar fi ...forțate. Imediat, concurentul a raspuns, iar Miruna a spus ca s-a simțit amenințata.

- In emisia de Mireasa: Capriciile Iubirii de pe 21 octombrie 2022, doamna Adriana nu și-a mai putut stapani lacrimile de emoții cand și-a auzit fiica. Sora lui Cosmin a avut o intervenție telefonica in direct, la scurt timp dupa ce mama sa și Miruna au avut parte de replici taioase in gala Mireasa.

- Iubita și mama lui Cosmin s-au „aprins” in gala de la Mireasa de pe 21 octombrie 2022 și au avut un schimb de replici, asta dupa ce Miruna s-a suparat pentru ca partenerul sau nu a așteptat-o cand s-au intors de la task-ul merelor.

- In emsia live de pe 5 octombrie 2022 de Mireasa, Cosmin a vorbit despre lucrurile care l-au deranjat in ultima perioada. Tanarul a avut o discuție cu mama lui, la scurt timp de cand Miruna și doamna Adriana au avut parte de un schimb acid de replici.